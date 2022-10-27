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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمرو العاشر: توصيات المؤتمر الاقتصادي خطوة هامة لإنعاش الصناعة الوطنية

صدى البلد

أعرب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على تفاؤله الشديد بالتوصيات التي انتهى  إليها المؤتمر الإقتصادى 2022 كخطوة هامة لإنتعاش الصناعة الوطنية ودعم المصدرين وفتح المجال أمام المصانع لإزالة العراقبل وزيادة الإنتاج.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى بيان له اليوم،  أن حالة التفاؤل التي يشهدها القطاع الصناعى تأتى مدفوعة بإرادة القيادة السياسية ورغبتها في إحداث نقلة صناعية إنتاجية في مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكدا بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى المباشر لرجال الاقتصاد والصناعة ودعوته لهذا المؤتمر هو أكبر دليل على تبنيه تنفيذ كافة الحلول التي تدفع عجلة الإنتاج وتقضى على البيروقراطية.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتوجه المؤتمر الذى دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، حيث أن قرار الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، مشيدا بإقتراح  بجعل هذا المؤتمر دوري للمتابعه وحريه النقاش.

 

وتركزت توصيات المؤتمر الاقتصادي التى انتهت فعالياته أمس الثلاثاء ،علىدعم الصناعة والتصدير في  ضرورة رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق، بالاضافة إلى تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية لما لها من دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

ودعا المؤتمر إلى  التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمه

الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص السيسي الإقتصاد المصرى تفضيل المنتج المحلي التمثيل التجارى

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