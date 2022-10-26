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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلعت مصطفى وبركة جروب يوقعان اتفاقية لافتتاح 7 علامات تجارية في All Seasons Park

صدى البلد

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع شراكة إستراتيجية مع "بركة جروب"، الشركة الرائدة في مجال البصريات والأزياء، لافتتاح 7 فروع لمحلات تجارية جديدة في All Seasons Park بمدينتي، بالإضافة إلى افتتاح محل تجاري ثامن في اوبن اير مول ، وذلك أواخر العام الجاري 2022 بمساحة إيجارية تبلغ نحو 700 متر مربع. 

قام بتوقيع الشراكة عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والسيد/ أحمد رجب، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة.

وتوفر الشراكة الجديدة فرصة فريدة لسكان مدينتي والزوار للتسوق من علامات تجارية عالمية شهيرة والتي سيتم افتتاحها في All seasons Park  ، وهي " بيفرلي هيلز بولو كلوب" و"إنجلوت" و"ميلو" و"بيبول" و"نيو بالانس"، في حين سيتم افتتاح سلسلة "سي آند كو" للبصريات التي تلبي احتياجات عشاق الموضة والشباب في كل من All seasons Park واوبن اير مول.

تأسست "بركة جروب" في عام 1979 كشركة متخصصة في مجال البصريات داخل مصر. 

وقامت الشركة بالتوسع في عدد من المجالات الأخرى ، حيث تعمل حالياً في مجموعة من الصناعات المختلفة بما في ذلك البصريات والأزياء والتجارة الاكترونية. 

وحرصت "بركة جروب" منذ تأسيسها على تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك من خلال تملكها لأكثر من 13 علامة تجارية تنتشر في 70 متجراً في مصر ودول الخليج . وتطمح "بركة جروب" إلى أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة ، وتهدف إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال الشراكة مع قادة الصناعة في جميع أنحاء العالم.

ويعد All Seasons Park أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى ، ويقع في جنوب مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة في شرق القاهرة. ويقام المركز التجاري على مساحة 54 ألف متر مربع ، ويضم 230 وحدة تجارية موزعة على ثلاثة طوابق، الأرضي والطابقين الأول والثاني. وسيكون All Seasons Park وجهة مميزة للسكان والزوار ، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة ، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة . ويتميز All Seasons Park بطراز معماري فريد من نوعه يتيح للزوار تجربة تسوق ممتعة ومريحة. كما يضم المركز التجاري مناطق خضراء خارجية ونوافير وبحيرات صناعية .

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

ويمكن لسكان مدينتي والزوار الوصول بسهولة إلى كل من All Seasons Park و اوبن اير مول، حيث يقع المركزان التجاريان على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب، كما أنهما يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ، ليقدما خدمات لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق .

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