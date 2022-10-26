متاحف واكتشافات .. السياحة الثقافية بمصر تستحوذ على اهتمامات الأجانب

شهدت مصر تطور ملحوظا عالميا فى الاعلان عن الاكتشافات الآثرية و افتتاح وتطوير متاحف في كثير من المحافظات السياحية ، لتتقلد اهتمامات السائحين حول العالم العاشقين للتاريخ المصري و الاسلامي و الفرعوني و اليوناني ، لتكون مصر قبلة السياحة الثقافية العالمية.



ويسرد "صدى البلد" أبرز الاكتشافات الآثرية و التطور الذى شهدة قطاع الآثار في مصر ، والذى سلط الضوء السياحة الثقافية والتى الهبت مشاعر عشاق التاريخ و السفر بحثا عن متعة الاكتشاف و الغوص في دروب المغامرة بين آثار تحكي السنين عبر اراء خبراء السياحة.



قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، أن على مدار السنوات الماضية حتى بضعة شهور قليلة شهدنا اكتشافات خرجت من باطن الارض روجت لقطاع السياحة الثقافية ، و التى لمسنا اهتمام سفراء دول اوروبا و امريكا و الدول العربية ، والتى أحدث رواجا اعلاميا واسع الافق.



أشارت راندا فى تصريح لـ"صدى البلد" ، ان المتاحف و الاكتشافات الاثرية منها المدينة الذهبية المفقودة و معبد الشمس المفقود و خبيئة العساسيف و مقبرة بتاح-م-ويا بالااضفة الي اكتشالفات سقارة الغنية من مومياوات وتاريخ اثار اعجاب ملايين السائحين و العلماء .

السياحة الثقافية



ووصفت الخبيرة السياحية ان الاكتشافات الاثرية هى أكبر حملات الترويج للسياحة الثقافية التى عانت على مدار السنوات الماضية والتى نالت محركات البحث قسطا كبيرا منها لتطل علينا كتريندات بحث عالمية ، و التى تابعنا عبر تقارير عدة من حملات مصر الترويجية لها لتكون مصر مقصدا سياحيا يبحث عنه السائحين.



من جانبه أضاف عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، الي أن العالم أجمل و السائحين ينتظرون افتتاح المتحف المصري الكبير ، والمتوقع أن يكون نهاية العام الجاري حيث سيحضره ملوك ورؤساء العالم ، ومن هنا ستكون حملة ترويجية اضافية تحمل عظمة وشموخ التاريخ المصري.



ألمح عبدالهادي في تصريح لـ"صدى البلد" ، الي أن المتحف المصري الكبير سيغير خريطة السياحة العالمية لتكون القاهرة عنوان جديدا لها يتفرع منه رحلات الي الاقصر و أسوان ، بالااضفة الي وضع برامج سياحية جديدة تجمع القاهرة و الاقصر و أسوان في برنامج واحد.

