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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج اليوم في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر ٢٠٢٢

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية

أقيمت اليوم منافسات اليوم الخامس عشر ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 حتى 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم إقامة منافسات 300 متر بندقية من الوضع راقدا سيدات، ومنافسات 300 متر بندقية من الوضع رقود رجال ومنافسات 300 متر بندقية 3 أوضاع للرمي سيدات.

وجاءت النتائج كالتالي :

في منافسات 300 متر بندقية من الوضع راقدا سيدات، حققت يبنتب انيجا من سويسرا الميدالية الذهبية فيما فازت مواطنتها سيليفيا جوجنارد بالفضية، بينما حققت النمسا البرونزية عن طريق اوليفيا هوفمان.

وفي اطار منافسات  300 متر بندقية من الوضع رقود رجال، فاز النرويجي كلاوسن سيمون بينما فاز البولندي بارتنيك توماز فيما فاز بطل النمسا شمرل الكسندر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي الختام اقيمت منافسات 300 متر بندقية 3 أوضاع للرمي سيدات وفازت النرويج بالذهبية عن طريق فاتني جيني لوند كاترين وداستيد جيناتيد هيجو فيما فازت بالفصبة سويسرا عن طريق سينتي أنجا و هيتز سارينا و غوجنارد شنايدر سيلفيا فيما حققت البرونزية ألمانيا  برونزية عن طريق موسنستر فيرونيك وجيوثر آنا ولينا مولر ليزا

جدير بالذكر أن هذه البطولة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر، حيث شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

رماية المسدس بطولة العالم مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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