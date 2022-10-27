أسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1140جنيها للجرام

ينشر “ صدى البلد” اسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 ، حيث شهد استقرار خلال مستهل التعاملات على اسعار امس الأربعاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل عند مستوى 1140 جنيهًا

بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1675 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1303 جنيهات

وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 977 جنيهًا

وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 760 جنيهًا

وسجل الجنيه الذهب مستوى 9120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات اول أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1130 جنيهًا، ولامس مستوى 1132 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1130 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1646 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1638 دولارًا، ثم ارتفعت لمستوى 2662 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1658 دولارًا.