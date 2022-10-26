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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة السويس تقيم احتفالية بمناسبة العيد القومي الـ49

صدى البلد

أقامت محافظة السويس احتفالية اليوم /الأربعاء/ بمناسبة عيدها القومى ال ٤٩ وذلك بالشاطىء العام بالكورنيش الجديد شهدها كل من المحافظ عبد المجيد صقر ونائبه الدكتور عبدالله رمضان والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس وعدد من القيادات الشعبية واالتنفيذية بالمحافظة ، كما شهدها عدد من أعضاء مجلىس النواب والشيوخ .
وقد بدأت الاحتفالية، التي أحياها الفنانان أحمد سعد ومصطفى حجاج، وسط أجواء من الفرحة وقدمت فرقة كورال الشباب والرياضة، بقيادة الفنان غريب غندور وإشراف هبة صالح مدير إدارة الطلائع عدد من الأغاني الوطنية حازت إعجاب الحضور.
ونوه المحافظ بأن السويس أصبحت من المحافظات الأجمل على مستوى ٢٧ محافظة نظرا للتطوير الذي شهدته خلال الفترة الماضية ووصفها بأنها أجمل مدينة وشعبها شعب بطولى قدم التضحية والكفاح دفاعا عن أرضه وعن مصر كلها في ملحمة ومعركة الأربعين، يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣، معربًا عن سعادته بوجوده وسط عشرات الآلاف من أبناء المدينة الباسلة في تلك الاحتفالية بحضور نخبة طيبة من فناني مصر.

 

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