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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة في حملة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الغربية من ضبط أخطر عنصر إجرامي بمنطقة الكفور القبلية أشتهر ببيع المواد المخدرة وبحوزته بعض المواد المخدرة وسلاح ناري .

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كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية تفيد قيام (م.ا) ٣٨ سنة له كارت معلومات وسبق اتهامه في العديد من القضايا ببيع المواد المخدرة بمنطقة الترعة العريضة التابعة لدائرة القسم.

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بندقية خرطوش 


و تمكن الرائد محمود عبد الجواد رئيس وحدة المباحث والنقيب أحمد الكفراوي معاون مباحث القسم من ضبط المذكور وبحوزته سلاح ناري ( بندقية خرطوش)  و3 طلقات لنفس ذات العيار  وعدد 8 فرش من مخدر الحشيش و150 تذكرة هيروين .

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تم إخطار اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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