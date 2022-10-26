نائب الشيوخ يلقي محاضرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مبادرة 100 قائد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقيلوبية محاضرات اليوم الأربعاء، عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ألقاها النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، وذلك استمرار لتنفيذ مبادرة المائة قائد التي اطلقتها المديرية ، لإعداد وتأهيل صف ثاني من القيادات التنفيذية برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

تناول النائب سيد حجازي المحاضرة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وسياسة الدولة فى تولى المناصب تحت سن الخمسين ، وإفساح المجال لهم فى كافة المناصب القيادية بعد ثقلهم بالدورات التدريبية والخبرات العلمية والعملية ، كما تناول ظواهر غريبة كالتحرش ، اغتصاب الاطفال ، التنمر التى انتشرت في الاونة الاخيرة ، ويمارس في أكثر من مكان مثل المدرسة أو العمل أو في غيرها من الأماكن الأخرى، والطلاق وتزايد معدلات الطلاق فى مصر ، فى غياب الوعى الدينى والثقافى للمجتمع المصرى ، كما تحدث عن حقوق الطفل فى الغذاء الجيد الذى يؤثر على مستوى الذكاء ، وحقوق الرعاية الصحية للاطفال ، وحفظ سلامة الطفل فى التعامل مع الانترنت .

واكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقليوبيه في نهايه برنامج اليوم الأول علي تشجيعه للمائة قائد بالاستمرار في المبادرة بهدف الفهم والالمام بالمعلومات واكتساب الخبرات وبالتالي يتم بناء موظفين قادرين علي الاستجابه السريعه للتغيرات والقدرة علي مواكبه التطورات .

جدير بالذكر ان مبادرة ١٠٠ قائد تستهدف العاملين بالشباب والرياضة سواء بالمديرية او الادارات الفرعية او مراكز الشباب لإعداد وتأهيل صف ثاني من القيادات الشبابية بالمحافظة .