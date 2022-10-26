يتحجج بحرب أوكرانيا .. إعلام أمريكي يتهم بايدن بالفشل

قال موقع “ذا فيدراليست” الأمريكي، إن إجراءات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لخفض أسعار الوقود تتعارض مع سياسة الطاقة الرسمية الأمريكية.

وانتقد الموقع تصريحات بايدن عندما قال، "لقد بذلت قصارى جهدي لخفض أسعار الوقود، منذ بداية الأزمة الأوكرانية التي تسببت بارتفاع حاد في الأسعار وهزت أسواق النفط الدولية”.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنها تتناقض مع سياسة الطاقة لأمريكا والتي تجاوزها بايدن منذ اليوم الأول لرئاسته.

وأشار إلى أن بايدن استخدم احتياطي النفط الاستراتيجي مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم الحاجة إلى مثل هذا الإجراء لتغطية الاحتياجات المحلية، ما تسبب باستياء المواطنين، الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية المتتالية والارتفاع الحاد في الأسعار.

وأكد أن بايدن قام بعد تنصيبه مباشرة بإغلاق أراضي الدولة لاستئجار حقول نفط وغاز جديدة مدة 18 شهرا، وجمد الاستثمارات الصناعية، وأوقف مخططا لبناء مصفاة كبرى في الجزر العذراء، ما تسبب بانخفاض قدرة أمريكا على التكرير.

وختم أن سياسة بايدن باستخدام احتياطي النفط أثبتت فشلها، فأسعار الوقود مستمرة بالارتفاع رغم إغراق السوق بملايين البراميل النفطية.