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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مصروفها على قد دخلك..5 سيارات مستعملة لا تزيد عن 150 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على أنواع مختلفة من إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات أذواق المواطنين المصريين واحتياجاتهم، وذلك لما تمتلكه هذه السيارات من مميزات أهمها، رخص ثمن السيارة وانخفاض استهلاكها للبنزين وصيانتها .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة لا تزيد عن 150 ألف جنيه :

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1-فيات باليو موديل 2006

تحتوي سيارة فيات باليو موديل 2006 على محرك سعة 1300 سي سي ، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى ٢٣٠٠٠٠ كم، ويوجد بالسيارة تكييف ، وكاوتش جديد ، وباور، وسنتر ، وكمبيوتر أعطال .

تقدم سيارة فيات باليو موديل 2006 بسعر 105 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات باليو موديل 2006

2-بى واي دي موديل 2013

زودت سيارة بي واي دي موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة 200000 كم، وتحتوي على تكييف، ومقاعد جلد .

يصل سعر سيارة بي واي دي موديل 2013 إلى 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بى واي دي موديل 2013

3-رينو ميجان موديل 2005

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2005 محركا سعة 1600 سي سي، وينتج قوة حصانية تصل إلى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران  145 نيوتن /متر ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 119999 كم، وهناك مميزات بالسيارة مثل ، نظام فرامل ABS، وتكييف، ووسائد هوائية، وراديو ، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

يبلغ سعر سيارة رينو ميجان موديل 2005 ، 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

رينو ميجان موديل 2005

4-نيو اكسنت موديل 2006

تحصل سيارة نيو اكسنت موديل 2006 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 119999كم، ويوجد بالسيارة نظام فرامل ABS، وتكييف، ونظام مضاد للسرقة، وراديو، وaux ، وبلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي.

تأتي سيارة نيو اكسنت موديل 2006 بسعر 140 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

نيو اكسنت موديل 2006

5-فولكس باراتي موديل 2006

تستمد سيارة فولكس باراتي موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 94 حصانا، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 200000 كم.

فولكس باراتي موديل 2006

تتوافر سيارة فولكس باراتي موديل 2006 بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .
 

فيات باليو موديل 2006 -بى واى دى موديل 2013 رينو ميجان موديل 2005 نيو اكسنت موديل 2006 فولكس بارتي موديل 2006

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