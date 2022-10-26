أحمد أيوب: حرس الحدود لن يكون صيدا سهلا لفرق الدوري

أعرب أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود عن حزنه الشديد بسبب الخسارة من فاركو في الدوري المصري.

وخسر حرس الحدود من فاركو بهدفٍ وحيد سجله المهاجم أحمد شريف في الدقيقة الثالثة بالوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني من المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المحترفة.

وقال أحمد أيوب بعد المباراة خلال لقاء على قناة "أون تايم سبورت": "رغم كل شيء أوجه الشكر للاعبين أدوا ما عليهم، ينقصنا الخبرة، وأنا حزين لأننا خسرنا في الوقت الضائع، ولم أكن حتى أرغب في التعادل".

وأضاف: "سيناريو المباراة صعب علي كمدير فني بسبب نهايته، ولكن هذه هي كرة القدم نتعلم منها، وليس أمامنا سوى العمل والعمل".

وتابع: "ما زلت في بداية الدوري، وأفكر في المتوفر أمامي، والحزن فقط سببه أننا نؤدي بشكل جيد ولم نفز، بسبب قلة الخبرة والأخطاء، ولكن رغم ذلك أشكر اللاعبين".

وأردف: "لا أستطيع أن ألوم بعض اللاعبين الصغار الذين لأول مرة يلعبون في الدوري الممتاز، ولكننا وعدنا الإدارة بأننا سنظهر بشكل جيد في الدوري وسنقاتل.

واختتم: "فريق حرس الحدود من خلال أدائه أكد أنه ليس صيدًا سهلًا لفرق الدوري، والقادم أفضل إن شاء الله".