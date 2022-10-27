جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تستعد لتنظيم أول ملتقى توظيف

تستعد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لعقد المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، وبحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية.

كما يتضمن المؤتمر افتتاح اول حاضنة تكنولوجية فى الجامعات التكنولوجية في مصر، بإضافة الي تخريج دفعة الدبلوم العالي للجامعات التكنولوجية التلاتة، ويقام أثناء إنعقاد المؤتمر ملتقى توظيفى لخريج الجامعات التكنولوجية و معرض أجهزة علمية.

ويقام المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 نوفمبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتي يوم الخميس 3 نوفمبر.

فوز فريق الجامعة في الدورة الأولي لمبادرة رواد المناخ

جدير بالذكر أنه قد فاز فريق من أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة بالدورة الأولى لمبادرة رواد المناخ، حيث شارك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في الدورة الأولي لمبادرة رواد المناخ وتم تكريمهم للمشاركة، بالاضافة الي فوز إثنان من أعضاء الهيئة المعاونة المشاركين وهم المهندسة شيرين الفيومى المدرس المساعد ببرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،والمهندسة سارة هلال المعيدة ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروع علمي تابع وممول من المركز القومي للبحوث في مبادرة رواد المناخ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

جدير بالذكر ان المشروع الفائز تتمحور فكرته حول التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة المائية مما يساعد على تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ،كما أن المشروع في الوقت الحالي في مرحلة التنفيذ وذلك للمشاركة في مؤتمر cop 27 والمقرر عقده في نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.