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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق مواطن بالإكراه بعين شمس

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في عين شمس.

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وكان تبلغ لقسم شرطة عين شمس من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص بإستيقافه ، وبحوزته بسلاح أبيض "مطواة" وإستولى منه على مبلغ مالى وخاتم كرهاً عنه ولاذ  بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى – خاتم.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات ، وإتهمه بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عين شمس التقنيات الحديثة سلاح ابيض حبس شخص قسم شرطة عين شمس سرقة مواطن

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