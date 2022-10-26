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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اِعترض بأدب .. شهيرة تدافع عن فردوس عبدالحميد بعد الهجوم عليها |فيديو

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد

قالت الفنانة شهيرة:" أنا أرفض التجاوز والتطاول على رموز وتاريخ لـ ناس لديها اثر على حياتنا الفنية قدموا فيها روائع.

مضيفة أن العديد له رأي ولا يتفق على رأي واحد ومن الطبيعي أن يكون لدينا آراء مختلفة ولكن بأسلوب مهذب ولا يتم التطاول على شخصيات فنية كبيرة، فأصبح شيئا مقززا وزيادة عن اللازم".

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وأضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء :" أن الفنانين لديهم الجانب الأكبر من التنمر على السوشيال ميديا، مضيفة أن هناك أشخاص تعشق الفنانين لدرجة الكره فهم مرضى نفسيين وانا اكره الناس التي تضرب دون وعي وكلام عيب، وهناك ناس على السوشيال ميديا مغيبة، ومرضي نفسيين يحتاجون للعلاج ".

وتابعت شهيرة:" إذا رأيت ملحوظة ما او شئ لم يعجبني في العمل الفني من الممكن أن اقول اهلا بالمخرج العبقري الذي امتعنا كثيراً في سنوات كثيرة من عمرنا ولكن لدي ملحوظة واقول النقد الذي أريده، فأنا ليس لدي اعتراض اذا احد كان لديه آراء ولكن الاعتراض بأدب".

وعن الاعتراضات على دور فردوس عبد الحميد حيث أن عمرها لا يناسب الدور خاصة وأنها تقدم شخصية والدة نجيب الريحاني عندما كان عمره ١٠ سنوات علقت الفنانة شهيرة:" كان من الأفضل أن تكون ممثلتين و لكن قمنا بعمل العديد  من أدوار فتاة في المدرسة بعمر كبير عندما يكون مشهد أو إثنين و يكون مرحلة للقفز على السن المناسب للشخصية، مشيرة إلى أن هناك  ثلاثين حلقة ، فليس من المنطقي الحكم على دور فردوس عبدالحميد من حلقتين أو ثلاثة.
 

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