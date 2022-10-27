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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. انتهاء المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء بجامعة عين شمس.. هندسة القاهرة تعقد ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هندسة القاهرة تعقد ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات

يُعلن قطاعي شئون التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن عمل ندوة  لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات

حتى نهاية الشهر.. تفاصيل الحصول على فرصة للدراسة في صربيا

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تستعد لتنظيم أول ملتقي توظيف لخريجي للجامعات التكنولوجية

تستعد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لعقد المؤتمر الأول لريادة الأعمال والابتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، وبحضور  رؤساء الجامعات التكنولوجية.

انتهاء  المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء و التوليد بجامعة عين شمس

يواصل قسم أمراض النساء و التوليد بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي السن في نسخته الخامسة و العشرين والذي ينتهي اليوم الموافق السابع و العشرين من شهر اكتوبر ٢٠٢٢ .
 

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