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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يتعادل 2/2 مع ليفركوزن ويلحق ببرشلونة في الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين، و التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من يانيك كاراسكو في الدقيقة 22 ودي بول في الدقيقة 50.

بينما جاءت أهداف فريق باير ليفركوزن في الدقيقة 9 عن طريق موسى دياي، وفي الدقيقة 29 عن طريق هودسون أودوي.

وبتلك النتيجة، يودع فريق أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا رسمياً برصيد 5 نقاط، ويلحق ببرشلونة في الدوري الأوروبي.

كما ودع فريق إشبيلية دوري أبطال أوروبا أيضاً من دور المجموعات ليصبح ريال مدريد الممثل الوحيد لإسبانيا في دوري أبطال أوروبا.

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