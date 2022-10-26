بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري وبلقيس يخطفان الأنظار من قطر

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، من أحد الحفلات الخاصة بالفاشون في قطر، وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ملائكية خطفت الأنظار عبر السوشيال ميديا.

ونشرت اللبنانية كارين وازن صورة تجمعها مع ياسمين صبري، والفنانة الخليجية بلقيس فتحي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وحازت إطلالة ياسمين صبري علي إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وظهورها بفستان باللون الأبيض وتاج علي رأسها.

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي ، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.