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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم | الخميس27 أكتوبر 2022: مشكلات غير متوقعة تنتظرك

برج الاسد
برج الاسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم،إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، فقد تتفاقم مشكلتك قليلاً اليوم وسوف يعطي نتائج مختلطة بالنسبة لك. سواء في المنزل أو في العمل ، يُنصح بالتحلي بالصبر. 

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الأسد

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

قد تفقد بعض الأشياء القيمة اليوم. سيكون من الأفضل أن تحتفظ بهذه الأشياء في متناول اليد. إذا كان هناك إهمال بسيط ، فقد تتعرض لخسارة كبيرة. سيكون عبء العمل أكثر في المكتب.

 على الرغم من أنك ستبذل قصارى جهدك ، جنبًا إلى جنب مع العمل ، يُنصح بالعناية بصحتك أيضًا. تتجنب العمل باستمرار. يحتاج رجال الأعمال اليوم إلى تجنب التوقيع على أي وثيقة على عجل. 

توقعات برج الأسد صحيا

يجب أن تستهلك الفواكه الطازجة مع الخضار الخضراء.

توقعات برج الاسد عاطفيا

تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بحياتك الشخصية ، خاصة في هذا الوقت ، لا تكن مهملاً بشأن تعليم الأطفال  الثمن 

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

إذا كانت صحتك بالفعل لا تسير على ما يرام ، فاحرص على المزيد من الاهتمام بنفسك.

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