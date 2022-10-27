وائل رياض: كولر وضع بصمته مع الأهلي.. وأصبح للفريق شخصية.. فيديو

قال وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي، إن الصفقات التي أبرمها ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سترجح كفة الناديين في مباراة السوبر والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في غاية الصعوبة على الفريقين.



وأضاف وائل رياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» أن السويسري كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أكبر صفقة للفريق في تلك المباراة، مضيفاً أنه وضع بصماته مع الفريق مبكراً وأصبح للفريق شخصية في المباريات.

وتابع رياض، أن الزمالك يملك مدير فني كبير وهو البرتغالي فيريرا، بالإضافة للاعبين مميزين، مؤكداً أن الفريق الذي سيكون جاهز فنياً وبدنياً سيحسم اللقب.