أسامة عبد الكريم: تأثير خسارة السوبر للأهلي ستكون أكبر بكثير من الزمالك..فيديو

اعتبر الكابتن أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، أن تأثير خسارة الأهلي لكأس السوبر، إن حدثت، أكبر بكثير من تأثيرها على الزمالك.

وقال عبد الكريم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "الزمالك عنده ارتياح نفسي عكس الأهلي الذي خسر البطولتين الأهم وهما الدوري والكأس، فبالتالي ليس أمامه سوى الفوز بكأس السوبر".

وأضاف: "فوز الزمالك سيخلف ضغطًا عصبيًا كبيرًا جدًا على لاعبي الأهلي وإدارة الأهلي، خاصةً في ظل عدم إتمام صفقات كثيرة".



وتابع: "الهزيمة لن تؤثر كثيرًا بالسلب على نادي الزمالك.. الشكل العام تأثير خسارة السوبر للأهلي أكبر بكثير من الزمالك".

وأكد عبد الكريم أنه لا بد أن تكون إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على الفريق في حالة الهزيمة.



وأضاف: "أما نادي الزمالك عنده حالة من الارتياحية.. وإدارة النادي وجوسفالدوا فيريرا لديه من القدرة على التعامل النفسي مع اللاعبين حال الهزيمة".