عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: لأول مرة أرى رئيس الدولة يصارح الناس بجرأة وشجاعة

كرم جبر
كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن  المواد الغذائية والسلع متوفرة في الأسواق المصرية .

 

txt

كرم جبر: أزمات ومشاكل وهموم الإعلام في كل الدول العربية واحدة

txt

برلماني للرئيس السيسي: معك حتى تصبح مصر في المكانة التي تستحقها

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نحمد ربنا على النعم  التي نعيش فيها ".

 

 وتابع كرم جبر :"   الدولة تتخذ خطوات سريعة لإنجاز المشروعات"، مضيفا:" بعض الناس تبحث في كل مشروع عن ثغرة او هفوة والبعض يروج شائعات لترويح حالة من الإحباط عند المصريين ".

 

 واكمل كرم جبر:"  لأول مرة أرى رئيس الدولة يصارح الناس بجرأة وشجاعة حول التحديات التي تواجه مصر في المؤتمر الاقتصادي ".

 

وتابع كرم جبر:"  الرئيس السيسي لا يخشى على شعبيته ولا يفكر في الشعبية لكنه يهمه مصلحة الوطن والرئيس السيسي لا يعد الناس بوعود لا يتم تنفيذها ".

كرم جبر الرئيس السيسي السيسي اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

ترشيحاتنا

كيف يؤتي الله الملك لمن يشاء وهو له وحده؟.. الشعراوي يجيب

سوريا .. الجيش العربي يكشف خسائر القصف الإسرائيلي

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

موجة الأمطار انتهت.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية | تفاصيل طقس اليوم

قبل الجماع.. أمين الفتوى ينصح الزوجين بالاتفاق على هذا الأمر

محمود محيي الدين : مبادرة حياة كريمة حظيت باهتمام الأمم المتحدة 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

برج الأسد.. حظك اليوم | الخميس27 أكتوبر 2022: مشكلات غير متوقعة تنتظرك

برج الثور.. حظك اليوم |الخميس 27 أكتوبر 2022: الحصول على منصب رفيع

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ