أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواد الغذائية والسلع متوفرة في الأسواق المصرية .

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نحمد ربنا على النعم التي نعيش فيها ".

وتابع كرم جبر :" الدولة تتخذ خطوات سريعة لإنجاز المشروعات"، مضيفا:" بعض الناس تبحث في كل مشروع عن ثغرة او هفوة والبعض يروج شائعات لترويح حالة من الإحباط عند المصريين ".

واكمل كرم جبر:" لأول مرة أرى رئيس الدولة يصارح الناس بجرأة وشجاعة حول التحديات التي تواجه مصر في المؤتمر الاقتصادي ".

وتابع كرم جبر:" الرئيس السيسي لا يخشى على شعبيته ولا يفكر في الشعبية لكنه يهمه مصلحة الوطن والرئيس السيسي لا يعد الناس بوعود لا يتم تنفيذها ".