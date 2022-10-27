عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

كولر
كولر

قال أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج الرياضية الحالي، إن بصمات مارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي ظهرت بوضوح على اللاعبين، رغم أنه لم يتول قيادة سوى من 7 أسابيع فقط.

txt

مفاجأة .. تعرف على معلقيّ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

txt

فيفا يهدد تونس بالحرمان من المشاركة فى كأس العالم قطر 2022.. تفاصيل

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامجه "ريمونتادا": "جيسفالدو فيريرا منح الزمالك الثقة والتوازن والاستقرار الفني، خاصة بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز".

 

وتابع: "كلا المدربين يملكان الخبرات ويدركان مدى أهمية كأس السوبر كبطولة مهمة من مباراة واحدة وستكون صعبة على الفريقين".

واستكمل: "الأهلي ما زال يعاني من مشكلة في التحولات الدفاعية، بدليل أن أي منافس يستطيع الوصول إلى مرمى الأهلي بعدة محاولات".

واستطرد: "مباراة أسوان الماضية في الدوري شهدت تفاوت في المساحات بين لاعبي خط الوسط وقلب الدفاع، وهو ما سمح للمنافس بالوصول لمرمى محمد الشناوي".

وأتم: "إذا واجه الأهلي منافس قوي هجوميًا ويملك لاعبين مميزين في الخط الأمامي سيُعاني دفاعيًا، رغم تغيير المدربين في الأهلي يبدو الأمر بمثابة نقطة ضعف مستمرة في الفريق".

احمد حسام ميدو الزمالك مارسيل كولر جيسفالدو فيريرا الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي كبير في جنوب إفريقيا

التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

تعرف على حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

جمال السادات لـ"ذا ناشونال": الإمارات تقف دائمًا جانب مصر في المواقف الصعبة

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان .. 32 كلمة رددها الآن

مقطورة هشمت سيارات.. اللقطات الأولى لـ حادث كوبري ثروت في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ