التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

قال أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج الرياضية الحالي، إن بصمات مارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي ظهرت بوضوح على اللاعبين، رغم أنه لم يتول قيادة سوى من 7 أسابيع فقط.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامجه "ريمونتادا": "جيسفالدو فيريرا منح الزمالك الثقة والتوازن والاستقرار الفني، خاصة بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز".

وتابع: "كلا المدربين يملكان الخبرات ويدركان مدى أهمية كأس السوبر كبطولة مهمة من مباراة واحدة وستكون صعبة على الفريقين".

واستكمل: "الأهلي ما زال يعاني من مشكلة في التحولات الدفاعية، بدليل أن أي منافس يستطيع الوصول إلى مرمى الأهلي بعدة محاولات".

واستطرد: "مباراة أسوان الماضية في الدوري شهدت تفاوت في المساحات بين لاعبي خط الوسط وقلب الدفاع، وهو ما سمح للمنافس بالوصول لمرمى محمد الشناوي".

وأتم: "إذا واجه الأهلي منافس قوي هجوميًا ويملك لاعبين مميزين في الخط الأمامي سيُعاني دفاعيًا، رغم تغيير المدربين في الأهلي يبدو الأمر بمثابة نقطة ضعف مستمرة في الفريق".