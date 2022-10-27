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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دويدار: مباراة السوبر المصري الاختبار الحقيقي الأول لكولر المدير الفني للأهلي

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

قال أحمد دويدار لاعب الزمالك الأسبق، إن مباراة السوبر المصري تعد الاختبار الحقيقي الأول لمارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي.

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وأضاف دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "المحور": "هذا اللقاء سيحدد شكل الفريقين خلال باقي الموسم بالكامل".

وأردف: "سعيد جدًا من خوف جماهير الأهلي، منذ فترة كبيرة لم أر جمهور الأحمر يشعر بالقلق".

وتابع: "بنسبة 60% الزمالك سيحقق الفوز في مباراة السوبر".

وأشار: "خلال الفترة ما بين 2004 حتى 2014، كنا ننام ونحن على يقين بأن الأهلي سيفوز على الزمالك، حاليًا لا يوجد ذلك".

واختتم: "نادي الزمالك حاليًا مستواه أعلى من الأهلي، والداوفع متواجدة لدى الفريقين".

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