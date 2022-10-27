فرج عامر: كولر من الممكن أن يلعب مباراة السوبر بتشكيل غير متوقع

نشر فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “ كولر قد يرغب في قلب الطاولة واللعب بتشكيل غير متوقع واستخدام مفاتيح لعب جديدة في هذة المباراة ولن يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها مباراياتة السابقة .

وتابع " كولر ينوي اللعب بعدة طرق مختلفة ومتغيرة داخل الملعب ومن المتوقع أن يبدأ اربعة اثنين ثلاثة واحد الي ان يسيطر علي نصف الملعب او يسجل هدف مبكر ”.



موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

من المقرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، وقنوات أبو ظبي الرياضية.