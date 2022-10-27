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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 27 أكتوبر: علاقتك بجسمك معتدلة

برج الميزان
برج الميزان

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير  برج الميزان الفنان عمرو دياب.

ويقدم موقع "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

 

عزيزي الميزان ، قد تقضي يومًا مريحًا اليوم لأن حالتك المالية قد تكون مثالية، لا تكون لديك ديون اليوم ،يكون هناك رصيد مصرفي كافٍ، تفكر في زيادة استثمارك للحصول على دخل أفضل، يكون لديك أموال زائدة لتنفقها على عائلتك يمكنك التخطيط لعطلة مثيرة مع جميع أفراد الأسرة، يساعد ذلك على تجديد شبابك على أكمل وجه، يحب والداك هذه اللفتة الخاصة بك، قد يباركك بالصحة والسعادة يمكنك القيام بعمل جيد في مهنتك، يتم تقدير جميع المهام المقدمة من قبلك من قبل كبار الموظفين.

 

 توقعات برج الميزان ماليا

عزيزي الميزان ، قد تكون في وضع مالي رائع قد يكون رصيدك المصرفي مستقرًا وقد يوفر لك خيارات للإنفاق على العناصر الفاخرة. يمكنك الذهاب إلى جمعيات جديدة مع شركات مرموقة حيث قد تتوقع أرباحًا ضخمة معها.

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد تشعر بأنك محظوظ لامتلاكك لعائلة محبة ورعاية. لا يجوز لك إهمال عائلتك حتى عندما يكون لديك الكثير من العمل الرسمي. يمكنك الاستمتاع بنصيبك العادل من المسؤوليات في المنزل.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد يكون اليوم يومًا جيدًا على جبهة العمل. يمكنك استخدام خبرتك ومعرفتك لحل مشكلة معقدة في العمل. قد يمنحك نجاحك الكثير من التقدير من كبار السن. قد تحصل على فرصة للقيام بشيء مثير فيما يتعلق بالعمل. قد تشعر بالتشجيع على القيام بعمل أفضل.

 

توقعات برج الميزان صحيا

علاقتك بجسمك معتدلة ، اليوم قد تعتني بجسمك وقد تجعلك تشعر بأنك لائق قد تشعر بألم في الظهر ولكن يمكنك التعامل معه عن طريق تناول الطعام بشكل جيد وممارسة بعض التمارين قد تكون اليوجا مفيدة لك.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

عزيزي الميزان ، قد تحتاج إلى قضاء بعض الوقت الجيد مع شريك حياتك قد يكون من الجيد ألا تدخل في أي نوع من الجدل مع من تحب قد يؤدي الاستماع إليه وإعطاء وزن لآرائه إلى إحداث المعجزات في علاقتك.

رقم الحظ: 17

لون الحظ: أزرق كهربائي

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