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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: الصين تسرع جدولها الزمني لضم تايوان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين ترفض الوضع القائم منذ فترة طويلة في تايوان، وحذر من أن بكين تسرّع جدولها الزمني لضم الجزيرة وإعادة توحيدها مع البر الرئيسي للصين.

وتأتي تعليقات بلينكن بعد فوز الرئيس الصيني شي جين بينج بولاية ثالثة "تاريخية" على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وتوقع تايوان أن تتكثف الضغوط على الجبهة الدبلوماسية.

وأضاف بلينكن أن الوضع القائم منذ أربعة عقود والذي تعترف فيه الولايات المتحدة ببكين فقط لكنها تزوّد تايوان بأسلحة للدفاع عن نفسها، قد "ساعد في ضمان عدم اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان".

وأضاف بلينكن في حديث لوكالة بلومبرج الأمريكية "ما تغيّر هو التالي: قرار اتخذته الحكومة في بكين بأن الوضع القائم لم يعد مقبولا، وأنهم يريدون تسريع العملية التي سيواصلون من خلالها إعادة التوحيد".

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وأوضح أن الصين استخدمت "الإكراه وجعل الحياة صعبة بطرق متنوعة في تايوان على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع إعادة التوحيد، وأيضا في حال لم ينجح ذلك تمسكت بإمكانية استخدام القوة لتحقيق أهدافها".

وأشار بلينكن الذي أعطى تقييما مشابها في ندوة سابقة له في جامعة ستانفورد، الى نشر بكين لقوات وإجراء مناورات عسكرية كبيرة في أغسطس بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ولفت الى أن الوضع القائم سمح أيضا بازدهار تايوان التي أصبحت قوة مهيمنة عالميا في مجال تصنيع أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونيات، و"إذا تعطل ذلك لأي سبب من الأسباب، فسيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن ممارسة الضغوط على تايوان "يجب أن يكون مصدر قلق ليس فقط للولايات المتحدة أو دول المنطقة، بل أيضا في جميع أنحاء العالم".

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها وتعهدت بإعادتها إلى سيادتها ولو بالقوة. وتُعارض بكين أي مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانيّة شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى.

وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو في وقت سابق الأربعاء إنه يتوقع أن يبذل المسؤولون الصينيون في عهد شي جهودا أكبر لتجريد تايبيه من آخر حلفائها، مضيفا "من المعقول أن يصبح وضعنا الدبلوماسي أكثر كآبة".

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