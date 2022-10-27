كان مخلصًا في عمله.. مركز تلا بالمنوفية ينعى سائقًا شابًا بالحملة الميكانيكية

هبوط في الدورة الدموية

توفي سائق بالحملة الميكانيكية بمركز تلا في محافظة المنوفية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء المدينة عقب الإعلان عن وفاة الشاب يحيي عدس ابن قرية زاوية بمم حيث انتشرت عبارات النعي لرثاء السائق الشاب الذي وصفه الأهالي بحسن الخلق والسُمعة الطيبة بين الجميع.

فيما يستعد الأهالي لتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الشهيد غازي الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

فيما أصدرت رئاسة مركز ومدينة تلا بياناً تنعي فيه الشاب الراحل كالآتي "تنعى رئاسة مركز ومدينة تلا ببالغ الحزن والأسى الزميل يحيى عدس السائق بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز والذى كان مخلصا طوال فترة عملة داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبية وأصدقائه الصبر والسلوان خالص العزاء".