صلاح خارجها.. الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت هذه الجولة تسجيل 59 هدفًا في 16 مباراة لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء، بينهما هدفين للنجم ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، وهدف لمحمد صلاح جناح ليفربول في شباك أياكس.

واختار يويفا 4 أهداف للتنافس على جائزة الأفضل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة



هدف ميسي الأول في فوز باريس سان جيرمان (7-2).

هدف ماتيو جندوزي لصالح مارسيليا في الهزيمة (2-1) أمام فرانكفورت.

هدف كاي هافيرتز في فوز تشيلسي (2-1) أمام سالزبورج.

هدف رافا سيلفا الأول في فوز بنفيكا على يوفنتوس (4-2).