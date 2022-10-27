برلمانية تثمن قرارات السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية.. وتطالب بالرقابة على الأسعار والأسواق

أشادت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه مؤكدة أن هذه القرارات جاءت استجابة لما دار من مناقشات وتوصيات صادرة عن المؤتمر الاقتصادى .

كما أشادت " الجزار " برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو ٢٠٢٣.

مؤكدة أن هذه القرارات لقيت ترحيباً كبيراً من المصريين واسرهم خاصة أن جميع المصريين يستفيدون منها.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات مكثفة على مختلف الاسواق لاحكام الرقابة على الاسعار وحتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذه القرارات فى رفع اسعار أى سلعة بشكل يحد من تأثير هذه القرارات ويحول دون شعور المواطنين بجدوى هذه القرارات

وكانت الجزار قد تقدمت بطلب إحاطة فى وقت سابق بخصوص غلاء الأسعار طالبت فيه بالأمر نفسه وتود أن تؤكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار ووضع سقف لإنفلات الاسعار.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار ‫بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر مناشدة المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى سلع يتم رفع سعرها بعد اقرار هذه الزيادات فى الاجور والمعاشات ورفع الحد الادنى للاجور.