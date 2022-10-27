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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات السيسي في الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية «جريئة»

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى بمثابة انحياز حقيقى من القيادة السياسية لجميع المصريين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء لتخفيف الاعباء المعيشية عنهم مؤكداً ان هذه القرارات سيكون لها أثارها الإيجابية لتوفير حياة معيشية افضل لجميع الاسر المصرية. 
وثمن " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم جميع القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفى مقدمتها صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 ورفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700  لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً كل الاسر المصرية الدين رحبوا بها
وقال المهندس محمد المنزلاوى " إن التاريخ والواقع أكدا لجميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن الرئيس السيسى دائماً يتخذ القرارات الجرئية والصعبة وأكبر دليل على ذلك القرارات الجريئة التى اتخذها عام 2016 والمتعلقة بالاصلاح الاقتصادى والتى انقذت مصر من شبح الافلاس وايضاً القرارات الجريئة التى اتخذها خلال الساعات الماضية للحماية الاجتماعية رغم صعوبتها ايضاً فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية " مؤكداً أن المصريين جميعاً يثقون ثقة وبلا حدود فى جميع قرارات وسياسيات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية ولذلك يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة. 

التموين مجلس الوزراء الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة العاملين بالدولة

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