عمال مصر يشيدون بقرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور

أشاد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية، والتى جاءت كالتالى: منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام إن قرارات الزيادة تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات وتفاعله بشكل تنموى يصب فى صالح الوطن والمواطنين؛ مؤكدا أن قرارات الحماية الاجتماعية صفعة قوية لأصحاب الأجندات المشبوهة وأهل الشر.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام أن تلك العلاوات والزيادات هى التى طالب بها الرئيس السيسى الحكومة بها فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى، عندما أشار الرئيس إلى ضرورة التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية؛ وهى تعبر عن رئيس إنسان يشعر بأوجاع المواطنين ويعمل على تخفيف آلامهم.

وأضاف المهيري أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية يأتى رغم كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، ما يؤكد أن الدولة تسير فى مسارها المستقيم نحو الاتجاه لبناء الجمهورية الجديدة التى أساسها الحفاظ على حقوق الإنسان.