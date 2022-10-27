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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيولة في الميادين.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الخميس بالجيزة| فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرضت شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز الإخبارية، من داخل غرفة عمليات مرور الجيزة، الحالة المرورية اليوم حيث تلاحظ سيولة مرورية في الطرق والميادين الهامة بالمحافظة مثل كوبري الدقي في كلا الإتجاهين كذلك الوضع في شارع التحرير والقادم من شارع السودان وإتجاه ميدان الجلاء.

وأضافت أن هناك سيولة مرورية للقادم من جامعة القاهرة أو شارع السودان بإتجاه القوس الغربي للدائري والمحور أو القادم لجامعة القاهرة؛ كما أن ميدان سفنكس يتمتع بسيولة مرورية والقادم من كوبري 15 مايو أو القادم إلى بولاق أبو العلا والزمالك .

كثافات مرورية 

وأوضحت أن كوبري الجيزه المعدني به بعض الكثافات المرورية التي سرعان ما تتلاشى في نفق نصر الدين بالهرم؛ بالإضافة إلى إنسيابية مرورية في مطلع الكوبري؛ منوهه إلى أن إبتداءً من صباح الجمعة ولمدة ثلاث أيام سيتم إغلاق جزئي للحارة اليمني للكوبري المعدني للقادم من شارع ربيع الجيزي لرفع كفاءة وتطوير الكوبري مع استمرار الحركة المرورية دون تعطيل.

كما أوضحت أن كوبري النهضة يتميز بسيولة مرورية كبيرة للقادم من جامعة القاهره أو القادم لميدان الجيزة؛ مضيفه أن ميدان الجلاء يتمتع به إنسيابية مرورية في جميع الاتجاهات سواء القادم من ميدان التحرير أو القادم من ميدان الجلاء أو المتجه من شارع البحر الأعظم أو شارع مراد كمان نفق الجلاء يلاحظ فيه إنسيابية مرورية.

وأشارت إلى أن كوبري أكتوبر يتمتع بسيولة مرورية في هذا التوقيت في جميع الاتجاهات سواء منزل الزمالك أو كورنيش النيل؛ مضيفة أن ميدان مصطفى محمود يتمتع بسيوله مرورية والقادم من شارع الجامعه الدول العربية وميدان سفنكس بإتجاه شارع السودان وشارع البطل.

 

شيرين مجدي الحالة المرورية سهوله مرورية ميدان الجلاء ميدان سفنكس كوبري النهضه

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