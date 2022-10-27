وزير الداخلية النمساوي: الجريمة العابرة للحدود تتطلب تعاونًا دوليًا قويًا

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن الجريمة العابرة للحدود تتطلب تعاونًا دوليا قويا وأيضا عبر الحدود.

وقال كارنر - في تصريحات اليوم /الخميس/، بمناسبة الإعلان عن استضافة فيينا اجتماع المنظمة الدولية للشرطة "الإنتربول" في نوفمبر من العام المقبل - "إنه لا توجد مؤسسة دولية تقف وراء الحرب الشبكية والمشتركة والعابرة للحدود ضد المجرمين مثل الإنتربول".



وأعرب الوزير عن سعادته باستضافة فيينا للجمعية العامة للإنتربول وهي المدينة التي شهدت تأسيس المنظمة قبل نحو مائة عام، لافتا إلى أهمية تكثيف التعاون مع الإنتربول وجميع الدول الأعضاء وتوسيعه وعلى سبيل المثال في مكافحة مافيا تهريب البشر.

يشار إلى أنه في نوفمبر من العام المقبل ستعقد منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الجمعية العامة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في فيينا، حيث من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث قادة الشرطة والحكومة من 195 دولة عضو ونحو 1500 مشارك.