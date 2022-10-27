خبير يشيد بمبادرة الشركة المتحدة "أخلاقنا الجميلة"| فيديو

قال الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية؛ إن مبادرة أخلاقنا الجميلة التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية مبادره تستحق الشكر والتقدير لأنها جاءت في وقتها لأننا في أشد الحاجة إليها حيث أن المواد التعليميو كانت تحتوي على مادة تسمي الأخلاق في الاربعينات وخمسينيات القرن الماضي وكان المقرر على الصفوف الإعدادية والثانوية.

وأضاف طارق إلياس خلال لقائه في برنامج هذا الصباح المذاع على قناه اكسترا نيوز الإخبارية؛ أن علم النفس يوضح أن الأخلاق هي الفعل والسلوك هو رد الفعل؛ مضيفا ان البيت والمدرسة هما صمام الامان في منظومة أخلاقنا والتربية بشكل عام أي أن الأب والأم هم القادة لهذه المبادرة.

وتابع أن علينا تربية أطفالنا على الصوت الهادئ والإبتسامة لأنها تعبر عن القوة كما إنها تساعد في عدم تصدير الطاقة السلبية للآخرين لأن الشخص المبتسم تفتح له الأبواب وكذلك تنهي الخلاف، فتعامل الإنسان ببشاشة تدل على قوته.