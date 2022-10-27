عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: الهيدروجين الأخضر أمل جديد لبعض الدول|فيديو

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئيه

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية؛ إنه بالرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تعطي بصيص من الأمل في انخفاض بعض الإنبعاثات إلا أن الانبعاثات ستزيد بنسبة من 10.06% بحلول عام 2030 مقارنة ب 2010 .

وأضاف عبد المسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن الإنبعاثات كانت في 2010 حوالي 13% مقارنة في العام الماضي أصبحت 10% فهذا يظهر انخفاضا نسبة 3 % لكن هذا الإنخفاض يعتبر نسبة هزيلة.

الهيدروجين الأخضر

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية؛ أنه يجع ألا تزيد درجة الحرارة عن درجة ونصف بحسب إتفاق باريس ويجب أن تنخفض بنسبة 4% وليس 3% وإلا سنشاهد أمطار وسيول وحرائق و إرتفاع شديد في درجه الحرارة.

وتابع أن الامم المتحده تطمح للوصول إلى صفر إنبعاثات ولكن هذا لن يحدث لأنه يتبقى حوالي سبع سنوات للوصول إلى 2030 ؛ مضيفا أن الحلول البديله التكيف  مع مصادر جديده للطاقه والتخفيف من الإنبعاثات والتمويل لاستحداث مصادر طاقه متجددة .

واشار إلى أن هناك دول إلتجأت إلى الفحم كمصدر للطاقة بسبب عدم إمدادها بمصادر الطاقه الأخرى على الرغم من أن الهيدروجين الأخضر أمل للدول و  تطمح له كل الدول للإستفادة منه لأنه طاقة نظيفة ومتجددة.

 

ر عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية الانبعاثات الهيدروجين الاخضر الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

مباراة السوبر المصري .. الزمالك كعبه عالي على الأهلي في الإمارات

شعبة المحمول بالجيزة: إنتاج الهواتف الذكية محليًا مؤشر نجاح لاستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية

68 مليون جنيه.. مشتريات العرب تعزز مكاسب البورصة المصرية

الجيش الثانى الميدانى ينظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

بعد ارتفاع مؤشرات البورصة|إيقاف التداول على أسهم 7 شركات تجاوزت نسبة 10%

مداهمة بمشاركة الأمن المركزى.. القبض على تجار المخدرات بأبو صوير والقنطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

من مطبخك.. مكون غذائي شائع يُخفض مستويات الكوليسترول

آبار مياه وزفاف جماعي ومساعدات.. المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدة أنشطة بالمجتمعات الحدودية

دواء يتناوله الملايين يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بـ 7 سرطانات

فيديو

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

تغطية خاصة.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة والبنوك تطرح شهادات جديدة (فيديو)

ابوها تبرأ منها.. انسحاب مؤلف "الضاحك الباكي" على الهواء بسبب ممثلة شهيرة

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ