أستاذ دراسات بيئية: الهيدروجين الأخضر أمل جديد لبعض الدول|فيديو

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية؛ إنه بالرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تعطي بصيص من الأمل في انخفاض بعض الإنبعاثات إلا أن الانبعاثات ستزيد بنسبة من 10.06% بحلول عام 2030 مقارنة ب 2010 .

وأضاف عبد المسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن الإنبعاثات كانت في 2010 حوالي 13% مقارنة في العام الماضي أصبحت 10% فهذا يظهر انخفاضا نسبة 3 % لكن هذا الإنخفاض يعتبر نسبة هزيلة.

الهيدروجين الأخضر

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية؛ أنه يجع ألا تزيد درجة الحرارة عن درجة ونصف بحسب إتفاق باريس ويجب أن تنخفض بنسبة 4% وليس 3% وإلا سنشاهد أمطار وسيول وحرائق و إرتفاع شديد في درجه الحرارة.

وتابع أن الامم المتحده تطمح للوصول إلى صفر إنبعاثات ولكن هذا لن يحدث لأنه يتبقى حوالي سبع سنوات للوصول إلى 2030 ؛ مضيفا أن الحلول البديله التكيف مع مصادر جديده للطاقه والتخفيف من الإنبعاثات والتمويل لاستحداث مصادر طاقه متجددة .

واشار إلى أن هناك دول إلتجأت إلى الفحم كمصدر للطاقة بسبب عدم إمدادها بمصادر الطاقه الأخرى على الرغم من أن الهيدروجين الأخضر أمل للدول و تطمح له كل الدول للإستفادة منه لأنه طاقة نظيفة ومتجددة.