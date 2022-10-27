منتخب الشاطئية يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية

اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته في فندق إقامته بمدينة فيلانكولوس، استعدادًا لمواجهة نظيره السنغالي غدًا الجمعة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، المقامة حاليًا في موزمبيق.

وتعد المواجهة هي الثانية بين المنتخبين في منافسات النسخة الحالية للبطولة القارية، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 6-4.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي، ليضمن ظهوره الأول في نهائيات في كأس العالم للكرة الشاطئية.

