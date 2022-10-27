أكبر مكاسب يومية فى 2022.. البورصة تربح 25.5 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 4.92%

انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بالتفاؤل بين أوساط المستثمرين بعد القرارات التي اتخذها البنك المركزي برفع الفائدة والعمل بسعر صرف مرن، وإعلان الحكومة التوصل لاتفاق نهائي بشأن قرض صندوق النقد الدولي بحزمة تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 25.5 مليار جنيه، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ بداية العام؛ ليصل إلى 745.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه، تضمنت 450 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 4.92 في المائة مسجلا 11072.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72 في المائة؛ ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، فيما زاد مؤشر /إيجي إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 3243.92 نقطة.

