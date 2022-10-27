بينهم 3 أطفال.. غرق أربعة أشخاص بقرية الكشح في سوهاج

شهدت قرية الكشح بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة ينفطر لها القلوب، وهي غرق أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أحدهم وجاري البحث عن الثلاثة جثامين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بقرية الكشح دائرة المركز.

وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أحدهم، وجاري البحث عن الثلاثة جثامين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وكشف ملابساتها.