عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 3 أطفال.. غرق أربعة أشخاص بقرية الكشح في سوهاج

صدى البلد

شهدت قرية الكشح بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة ينفطر لها القلوب، وهي غرق أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أحدهم وجاري البحث عن الثلاثة جثامين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بقرية الكشح دائرة المركز.

96 مخالفة.. تموين سوهاج يدشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة لغة الإشارة ويدعم مواهب ذوي الهمم

وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أحدهم، وجاري البحث عن الثلاثة جثامين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وكشف ملابساتها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الكشح حوادث غرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

موضوعات متعلقة

ضمن حياة كريمة.. محافظ سوهاج يتفقد فعاليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

ترشيحاتنا

بربع مليون جنيه.. إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

يعمل في جهاز أمن الدولة.. القبض على سوري زور جنسيته الكويتية

19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ