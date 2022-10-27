سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

وجه سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن دولة الإمارات علي حرصها علي استضافة كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي المقرر إقامته مساء غد الجمعة.

وشدد سيف الوزيري أن الاستثمار الرياضي في مصر مبني على عدة دعائم بخلاف كرة القدم ابرزها الأبطال في جميع اللعبات.

وتابع سيف الوزيري أن هناك اهتماما بالغا في مصر بالمنشآت الرياضية والبنية التحتية لتشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة كاشفا ان الاستثمار في الرياضة لا يقتصر فقط علي الأندية الشعبية الكبيرة.

واضاف الوزيري أن هناك تشجيعا كبيرا لممارسة الرياضة في كل محافظات مصر مؤكدا أن الهدف هو توفير البيئة الملائمة لإنجاح وإظهار العناصر المميزة.



التعاون مع استادات

واكد سيف الوزيري أن هناك تعاونا بين وزارة الرياضة وشركة ستادات لرفع كفاءة المنشآت الرياضية لتطوير الرياضة في المناطق المختلفة وزيادة عدد الأبطال في كل الألعاب.



وأشاد الوزيري بكشف الستار عن المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا ان مخطط الدولة هو جذب اكبر عدد من البطولات والأحداث الرياضية ابرزها أولمبياد 2036.



وأكد سيف الوزيري ان حجم الاستثمار الرياضي يتطلب دخول شركات ضخمة مؤكدا ان دور ستادات لا يقتصر علي اكتشاف المواهب بشكل طبيعي ولكن أيضا اكتشافها في دور الأيتام.



وأضاف سيف الوزيري أن الكرة في مصر للجماهير والصناعة بأكملها قائمة لمحبي الساحرة للمستديرة مؤكدا ان شركة بريزنتيشن هدفها استقلال الأندية تجاريا من منظور تطوير مواردها التجارية من بث ورعاية ومشاريع اخري والتي تعتمد في الأساس علي القاعدة الجماهيرية للأندية كاشفا ان هناك طلب كبير من الشركات لرعاية الأندية الجماهيرية كاشفا انه يتمني بشكل شخصي عودة الأندية الجماهيرية لسابق عهدها وهو ما لا ينقص من دور أندية الشركات والتي ساهمت في رواج الصناعة وتقدمها بشكل كبير.



واضاف سيف الوزيري أن هناك تعاونا مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتطوير الكرة المصرية ومنحها المكانة التي تستحقها.

ويلتقى فى تمام السابعة مساء غد الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.