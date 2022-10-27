مقدما شكره للكويت على الدعوة.. رئيس الهيئة الأوروبية يلقي محاضرة تحت عنوان الوسطية منهج حياة

ألقي الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية محاضرة تحت عنوان ” الوسطية منهح حياة” وذلك بمسجد ناصر عبد العزيز الرميح بدولة الكويت، وتأتي هذه المحاضرة في إطار زيارة رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لدولة الكويت وذلك بدعوة من مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية .

أكد الشيخ مهاجري زيان أن الوسطية منهج إسلامي، وأن الشريعة الإسلامية تحث علي الوسطية والاعتدال في العبادات والمعاملات، وهذا المنهج يحقق السعادة للفرد والإستقرار للمجتمعات، مشددا علي ضرورة غرس قيم الوسطية والاعتدال لدي الشباب والناشئة، وهذا ضمانة لإعداد جيل يتحلي بالقيم والأخلاق النبيلة .

وقال زيان في تصريحات خاصة ل صدى البلد إنه انطلاقا من حديث النبي الكريم صلي الله عليه وسلم " لا يشكر الله من لا يشكر الناس" فإنني أتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان لدولة الكويت حكومة وشعبا، مع خالص دعواتى بمزيد من التقدم والرفعة والأمن والاستقرار لدولة الكويت، التى نكن لها في الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية كل التقدير والمحبة .

وتوجه الشيخ مهاجري زيان بالشكر لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت سائلا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية دائما، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالي لما فيه صالح الكويت والأمة العربية والإسلامية، والشكر موصول لسمو ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله عز وجل أن يوفق الأمير وولي العهد لتحقيق الخير والتقدم لشعب الكويت، وأن يجعلهم سندا للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وتوجه بالشكر الدكتور عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، مقدما التهنئة علي توليه منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تقدم بالشكر للدكتور عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية علي دعوتهم الكريمة لي لزيارة الكويت.