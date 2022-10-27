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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شراكة استراتيجية إماراتية نمساوية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي

صدى البلد

شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر، اليوم الخميس، تبادل اتفاقية شراكة إستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين البلدين.


وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا تجسد الإرادة المشتركة للبلدين لتوطيد العلاقات الثنائية.. مشيراً إلى أن هذه الشراكة توفر فرصاً جديدة لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الانبعاثات وتسهم في تعزيز أمن الطاقة وتدعم جهود تنفيذ العمل المناخي الفاعل.


وأعرب الرئيس الإماراتي خلال مراسم تبادل الاتفاقية عن شكره وتقديره للمستشار كارل نيهامر لجهوده في توسيع آفاق التعاون بين بلده ودولة الإمارات.. متمنياً للنمسا دوام التقدم والنمو والاستقرار.
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات تربطها علاقات صداقة وتعاون راسخة طويلة الأمد مع النمسا.. مشيراً إلى المكانة المهمة التي رسختها دولة الإمارات بكونها مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة وسعيها الدائم إلى تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة لضمان مستقبل أكثر استدامة.


من جانبه، أكد المستشار النمساوي أهمية الاجتماع الذي عقده مع الشيخ محمد بن زايد اليوم في أبوظبي والذي بحث تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.


وأضاف أن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً للنمسا في المنطقة؛ مما يساعد في تحقيق أمن الطاقة في بلاده، مشيرا إلى أنه بجانب إبرام اتفاقية لإمداد النمسا بالغاز الطبيعي المسال، تناولت المباحثات الثنائية تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل المشترك لمواجهة تداعيات تغير المناخ.


يشار إلى أن الشراكة الإستراتيجية الإماراتية النمساوية تركز على المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاته، كما أنها ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات ودعم العمل المناخي الفاعل في إطار جهود البلدين لتحقيق أهداف "اتفاق باريس" و"ميثاق جلاسكو للمناخ".


وتبادل اتفاقية الشراكة في قصر الشاطئ .. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والدكتور ماجنوس برونر وزير المالية الاتحادي في جمهورية النمسا.


كما وقعت شركتا "أدنوك للغاز الطبيعي المسال" و" أو.إم.في للغاز والتسويق التجارة " اتفاقية لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في النمسا خلال فصل الشتاء للفترة بين 2023-2024 وخفض انبعاثات مصادر الطاقة في البلد.


وتستند الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي إلى العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في مجال الطاقة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بينهما في يوليو عام 2021.

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