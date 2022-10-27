حفل تخرج الدفعة الأولى ببرنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان



نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة حفل تخرج أول دفعة لطب الاسنان برنامج المنصورة مانشستر بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور الاستاذ الدكتور أشرف طارق حافظ نيابة عن السيد الأستاذ الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس الجامعة.



وشارك بالحضور والاحتفال وفد من طب أسنان جامعة مانشستر وهم چوليان ياتس، ريزا رودساري والدكتور نيل باتيلأ.



وقام الوفد الانجليزي في اليوم السابق للحفل بزيارة تفقدية لكلية طب الاسنان وبرنامج المنصورة مانشستر لطب الاسنان حيث أبدوا جميعا اعجابهم بالإمكانيات والتحديثات التي تمت بالكلية والبرنامج وأثنى الفريق على الجهاز الاداري للبرنامج تحت إدارة عبير عبد اللطيف مدير البرنامج.



حضر الحفل الطلاب المصريين والوافدين وذويهم الذين بدا عليهم السعادة البالغة من حسن التنظيم وروعة الاحتفال

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