كشف غموض العثور على جثة أم ورضيعها بمصرف في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس من كشف غموض العثور على جثتي أم ورضيعها، بمياه مصرف ناحية قرية أشكر نطاق مركز شرطة فاقوس وتبين قيام والد المجني عليها بالتخلص منها لإنجابها بطريقة غير شرعية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس، بوصول أم ونجلها طفل رضيع، جثتين هامدتين عثر عليهما بمياه مصرف بقرية أشكر التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وبالانتقال والفحص تبين عدم العثور على أي بيانات تفيد هوية الأم، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر 8660 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2022 وأخطرت نيابة فاقوس، التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.

فيما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى تحديد هوية المجني عليها وتبين انها تدعي" ا م ف" 26 سنة مقيمة مركز ابوحماد، وتبين قيام والدها وشقيقه بتقييدها بالحبال والتخلص منها بمياه مصرف، ثم جرفتها المياه إلى نطاق مركز فاقوس.

تم القبض على الأب وشقيقه وأحالتهما إلى النيابة العامة، التي قررت بمعرفة أحمد صقر، رئيس النيابة العامة بفاقوس، حبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.