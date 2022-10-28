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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجابون تستعد لإطلاق سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار

صدى البلد

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الاستراتيجي في الجابون أكيم داودة عزم بلاده إصدار سندات خضراء، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.


وذكر داودة - في بيان - أن الجابون تسعى للحصول على تمويل أخضر للإسهام في بناء أحد محطات الطاقة الكهرومائية، لافتاً إلى أن بلاده أعلنت ايضاً من قبل عن بيع أرصدة الكربون الذي يتزامن مع خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات.


وأشار إلى أن بلاده حصلت على تمويل بقيمة 17 مليون دولار، من مبادرة غابات وسط أفريقيا، بدعم من حكومات أوروبية لخفض الانبعاثات، وتوقع أن تتمكن الجابون من حصد 291 مليون دولار من خلال تسييل 90 مليون دولار من أرصدة الكربون.

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