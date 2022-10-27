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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : متفائلون خيرًا بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

أعرب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاؤله بواقع الاقتصاد المصري والفترة القادمة بعد تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي حضره الرئيس السيسي، مردفا: "متفائلون خيرا بالقادم".

ونوه عثمان في تصريح له اليوم، بالتوصيات شديدة الأهمية الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي ومنها العمل على استمرار خفض نسبة الدين، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب. قائلا: إنها توصيات اقتصادية في غاية الأهمية والوضوح وتناسب الفترة الراهنة في حياة مصر.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى نجاح السياسة المالية والاقتصادية للوطن حتى الآن، بتوجيهات الرئيس السيسي في ضبط الأوضاع، في حين أن اقتصادات ضخمة لم تتحمل هذه الأزمات وسقطت وتعاني الآن بشدة.

واختتم النائب محمد رشاد عثمان، بالإشارة إلى توصيات المؤتمر الاقتصادي بالعمل على إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة وغيرها من التوصيات الاقتصادية الهامة للغاية، والتي ستغير شكل الحياة للأفضل في الوطن وتحافظ على استمرار التنمية الشاملة.

المؤتمر الاقتصادي الرئيس السيسي التنمية الشاملة مجلس الشيوخ مصر

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