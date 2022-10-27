كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لمباراة السوبر المصري التي تقام مساء غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر، وبدأ المران بقراءة الفاتحة قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات خططية متنوعة.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، في إطار الاستعداد للمباراة.

وأكد الدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر.

وأوضح أبو عبلة أن الأمور الطبية للاعبين مثالية تماما، في ظل جاهزية الجميع والالتزام بالبرنامج الغذائي والعدد الكافي من ساعات النوم وتدريبات الاستشفاء.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أعضاء الجهاز الفني، لتنسيق البرنامج البدني والفني، في ضوء الإعداد المناسب للمباريات.

وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق على زيارة مران الفريق ومصافحة الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق في المباراة، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك طموحات كبيرة لتقديم عرض مميز وتحقيق اللقب.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

313318382_8587940954581680_3387917765220582942_n

313335074_8587938791248563_5648183076533698956_n