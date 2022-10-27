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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. صور

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لمباراة السوبر المصري التي تقام مساء غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر، وبدأ المران بقراءة الفاتحة قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات خططية متنوعة.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، في إطار الاستعداد للمباراة.

وأكد الدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر.

وأوضح أبو عبلة أن الأمور الطبية للاعبين مثالية تماما، في ظل جاهزية الجميع والالتزام بالبرنامج الغذائي والعدد الكافي من ساعات النوم وتدريبات الاستشفاء.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أعضاء الجهاز الفني، لتنسيق البرنامج البدني والفني، في ضوء الإعداد المناسب للمباريات.

وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق على زيارة مران الفريق ومصافحة الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق في المباراة، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك طموحات كبيرة لتقديم عرض مميز وتحقيق اللقب.

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد هزاع بن زايد ملعب هزاع بن زايد فقرات خططية حراس مرمى الفريق

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