الغرفة التجارية: تحرير سعر الصرف جيد ويحل الكثير من المشاكل

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية للغرف التجارية، إن تحرير سعر الصرف سيؤثر على أسعار السلع المستوردة من الخارج، ولكن بنسب متفاوتة، خاصة وأن البعض استورد بعض البضائع بسعر السوق السوداء الذي وصل لـ24 جنيها.

وتابع "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن قرار تحرير سعر الصرف جيد ، ويحل الكثير من المشاكل، ولكن الأهم هو توفير البنك الدولار بسعر الصرف الحالي، لأن البنك إذا لم يقوم بتوفير الدولار، فهذا يعني وجد ارتفاع الأسعار بصورة لا تقل عن 20%.

ولفت إلى أن البنوك عليها أن تقوم بتوفير الدولار للمستوردين الفترة المقبلة، حتى لا يذهب التجار إلى السوق الموازي، وبالتالي يرتفع الدولار لـ25 جنيه أو أكثر، معقبًا: "طول ما البنك مش بيدي دولار، فهذا يعني التوجه للسوق السوداء، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار".