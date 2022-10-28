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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم | العذراء 28 أكتوبر 2022: أشياء تزعجك تعرف عليها

برج العذراء
برج العذراء

تشير توقعات برج العذراء اليوم، إلى أن  للحفاظ على جو منزلك هادئًا ، عليك التحكم في غضبك. إن عادتك في الغضب من الأشياء الصغيرة يمكن أن تزعج راحة منزلك.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 

برج العذراء


برج العذراء وحظك اليوم  الجمعة 28 أكتوبر 2022

توقعات برج العذراء عاطفيًا 

 اليوم قد تضطر أيضًا إلى مواجهة النقد. سيكون اليوم باهظ الثمن من حيث المال. فجأة ، هناك احتمال لبعض النفقات الكبيرة. بالحديث عن العمل 

توقعات برج العذراء مهنيًا 

حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زملائك في المكتب. لا تتدخل كثيرا في شؤون الآخرين. يمكن للتجار الحصول على أرباح جيدة. 

توقعات برج العذراء صحيًا

ننصحك اليوم بتجنب القيام برحلات طويلة. إذا كانت لديك شكوى من الربو ، فقد تزداد مشكلتك اليوم قليلاً.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة 

 اليوم يمكنك الحصول على توجيهات أخيك الأكبر. إذا كنت متزوجًا ، فأنت بحاجة أيضًا إلى الاهتمام بسعادة زوجتك. قد يؤذي موقفك المتهور مشاعر الحبيب. يمكن لطلاب هذا البروج الحصول على بعض الأخبار السارة اليوم ، خاصة إذا كنت قد قدمت أي اختبار تنافسي مؤخرًا ، فمن المحتمل أن تحقق نجاحًا هائلاً.

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