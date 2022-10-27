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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير بيئي يكشف سر اهتمام الدول العظمى بقمة المناخ 2022

قمة المناخ
قمة المناخ

كشف الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي، عن دور الإيجابي للدول العظمى في قمة المناخ 27 المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر القادم وتوقيعها عددا من الاتفاقيات.

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لماذا تنعقد قمة المناخ في مصر وما مدى أهميتها؟

وأضاف الدكتور تحسين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ستقع على الدول الكبرى والنامية، مشيرا إلى أن خسائر جميع دولة العالم خلال العامين الماضيين بلغت قيمتها 280 مليار دولار نتيجة التغيرات المناخية.

 

وأكد الخبير البيئي، أهمية دعم الدول العظمي للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، لتجنب زيادة الخسائر، مشيرا إلى أن قمة المناخ 2022 ستذهب من حيز التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
 

 

 

خبير بيئي الدول العظمى قمة المناخ المناخ الدكتور تحسين شعلة

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