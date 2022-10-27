علي الحجار: قدمت 3 آلاف أغنية.. و120 تترا للمسلسلات.. فيديو

قال الفنان علي الحجار، إنه قدم ما يقرب من 3 آلاف أغنية، معقبا: "قدمت حوالي 3 آلاف أغنية، إضافة إلى تقديمي لتتر 125 مسلسلا".

وأضاف الفنان علي الحجار، خلال استضافته ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "عملت حوالي 120 مسلسل ليسوا مقتصرين على التتر والنهاية فقط، بل معظمهم ضم أغاني في داخل المسلسل".

وأشار أنه حرص على التنويع بين الأغاني العاطفية والدراما التي قدمها على مدار مشواره، موضحا: "هناك مسلسلات حاليا لها تتر جميل ولكن ملهوش علاقة بالمسلسل".

وتابع: "التحقت بالكُتاب في مرحلة الطفوله لحفظ القرآن، وهو ما ساعدني على حفظ المقامات"، مشيرا: "كنت بغنى فى برامج الأطفال مع أبلة فضيلة، واتمنى ترجع مرة أخرى هذه البرامج للأطفال".